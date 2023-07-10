受台日友好團體之邀，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠預定7月17至20日訪問台灣，安倍昭惠除了前往故總統李登輝墓前致敬外，也將拜會總統蔡英文及副總統賴清德。

日本產經新聞報導，安倍昭惠與日本參議員山谷惠理子等人預定17日下午抵達台北，並將於19日上午前往台北市郊外五指山國軍示範公墓特勳區，前總統李登輝的墓園參拜。

安倍晉三2021年7月他接受產經新聞專訪時曾表示，如果情況允許的話，希望到李前總統墓園參拜。

安倍昭惠19日下午將造訪總統府，拜會總統蔡英文及副總統賴清德。

安倍昭惠訪台第一天（17日）將與台灣安倍晉三之友會會長陳唐山見面，並與獲該會所辦的安倍獎學金的日本留學生等交流。

訪台第2天（18日）預定到高雄市，訪問去年9月建造安倍銅像的紅毛港保安堂，這將是她首度見安倍等身大的銅像。18日下午將到台南市，參訪在該市的耘非凡美術館舉辦的安倍晉三紀念影像展。

台灣安倍之友會是2022年成立的台灣的民間團體，原本預定2022年7月底舉辦成立大會，安倍晉三曾表示有意出席該成立大會。不料，他於去年7月8日在奈良市輔選時遭人槍擊身亡。