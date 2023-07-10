柯棨棋在記者會上獻唱一展歌唱實力。（華研唱片提供）

新人柯棨棋（77Ke）歷經3年練習生訓練，今（10日）舉辦首張專輯《Wonderland》記者會，他一連獻唱3首新歌，其中〈Never Let You Down〉是一首「戀愛腦」作品，他坦言：「小時候是（戀愛腦），但隨著年紀增長更加知道自己要什麼，越來越理智。」年僅20歲的他曾交過7任女友，最短命的戀情僅在一起3天就分手。

他表示學生時期，沒有想清楚交往的定義，一度將同學間打鬧及社群軟體聊天的玩笑話信以為真，才會有「7任前女友」這個驚人數字，但認真算一算、重新審視交往定義後，其實認真談感情的只有最後一任，「但我的確滿久沒有談戀愛，應該（單身）2年多了」。

柯棨棋大二休學勇闖歌壇，爸媽雖全力支持，他仍給自己規劃5年時間衝刺音樂路，坦言若到了25歲演藝成績還沒有起色，不排斥轉行賣漢堡、學刺青等創作相關工作。記者會上，一路看著他成長的師姐Karencici到場祝福並送上拉霸機，預祝他新專輯衝出好成績，柯棨棋也驚喜宣布8月11日在台北三創舉辦新歌首唱會。