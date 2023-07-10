22歲郭姓男大學昨晚騎機車行經嘉義縣太保市高鐵大道時，與同向一輛汽車擦撞後摔落田裡傷重不治。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

22歲郭姓男大學昨晚騎機車行經嘉義縣太保市高鐵大道與春珠麻寮路交叉路口時，與同向一輛汽車擦撞，疑撞擊力道過大，男大生連人帶車噴飛30公尺，最後男大生摔落2公尺深農田裡，被救起時已無呼吸心跳，目前雙方肇責尚在調查中，警方已依過失致死罪嫌將小貨車駕駛謝姓婦人移送法辦。

嘉義縣消防局昨晚7點9分獲報，太保市高鐵大道與春珠麻寮路交叉路口車禍，派遣太保分隊出動消防車輛、救護車前往，現場為自小客貨車、機車發生車禍，機車騎士摔落路旁深約2公尺農田，呈現OHCA狀態，到給予相關急救處置後送醫仍不治。

轄區水上分局表示，機車騎士為22歲的郭姓男大生，正值暑假期間，昨晚騎車要從高鐵大道返回嘉義市住家，行經高鐵大道2K處時，原本與67歲謝婦駕駛的汽車同向，謝婦疑因車輛故障，要從高鐵大道快車道右轉滑行至機車慢車道，兩車發生撞擊，男大生的機車撞上汽車右前門後，車子噴飛，男大生則跌落30公尺外農田，兩人酒測值均為零。