桃園市八德區大智路上目前有左轉專用道，交通局說，未來將增設機車的左轉專用格，讓民眾自行選擇要直接左轉或是待轉。（陳夢茹攝）

桃園市八德區近期有民眾發現，大智路左轉介壽路口增設了兩段式機車待轉格，質疑大智路已畫設左轉專用道，加上從義勇街左轉介壽路的車輛經常壓到新設的待轉格，這對停在待轉格內的騎士來說相當不安全。對此交通局回應，將請廠商縮小待轉格，但強調該路段「不強制待轉」，民眾行駛在大智路上可自行選擇要直接左轉或者待轉。

八德區的主幹線為介壽路，其車流量相當大，市議員許家睿表示，大智路左轉介壽路口最近增設了兩段式機車待轉格，經實地會勘後發現，該路線有許多大卡車通行，考量民眾的開車習慣，左轉時容易抓不到中心點就轉彎，造成車輛會直接壓上待轉格，這會危害到機車待轉停等的安全。

許家睿指出，許多路口在畫設機車兩段式待轉格時，由於規畫不妥，不少車輛會硬生生壓在待轉格上，建議市府不要掛設待轉告示牌、要求強制待轉，另也可縮小待轉區解決目前的狀況。

交通局回應，近期接獲民眾反映，盼在大智路欲左轉介壽路上增設兩段式機車待轉格，因此上周請廠商畫設兩段式機車待轉格，不過也坦言畫設範圍過大，造成義勇街要左轉介壽路的車輛會不斷壓到機車待轉格，將請廠商縮小並重新畫設兩段式機車待轉格。

「不強制兩段式左轉！」交通局說，大智路上目前有左轉專用道，未來也將增設機車的左轉專用格，可讓民眾自行選擇要直接左轉或是使用兩段式機車待轉格待轉。