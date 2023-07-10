機械公會今日公布6月出口情形，出口金額23.82億美元，年減22.5％，已經連續11個月負成長；今年上半年出口金額 143.69億美元，年減19％，並且還比5月少1.93億美元，月減 7.5％

機械公會表示，因為機械設備是資本財，全球景氣不明之下，機械設備採購轉趨保守，加上新台幣相較於匯率，相較亞洲競爭對手國強勢，今年累計新台幣貶值1.45％，而韓圜貶值 3.31％、人民幣貶值5.06％、日幣更貶值達10.25％，使得台灣機械設備在出口競爭上面臨更大壓力與挑戰。

機械公會表示，美國、中國大陸是機械業出口的兩大市場，連帶台灣出口大幅減少，所幸美中近期展開對談，美國強調不尋求與中國經濟脫鉤，避免對兩國與全球造成災難性的影響，後續影響應持續觀察。

目前因全球製造基地轉移而產生許多新的商機，但也因地緣政治因素而造成影響，電子業、電動車等重要產業因分散風險而轉移生產基地，如泰國、越南、印度、墨西哥等地，配合政府推動之新南向政策與智慧機械產業創新發展成果，台灣在智慧化與低碳化之設備極具國際競爭力，仍將有利於未來台灣機械設備之出口成長。