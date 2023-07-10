致力研發與製造半導體及顯示器特用化學材料的新應材公司，投資約10億元的路科高雄廠第一期工程，去年4月啟用之後，加碼投資20億元、擴建的第二期廠，10日動土，規劃興建單層危險品倉及地上6層生產廠房7條生產線，預計2024年完工、2025下半年試產，強化台灣半導體在全球市場得競爭實力。

新應材「第二期廠房動土典禮」10日下午舉行，由經濟部王美花、高雄市長陳其邁、南科管理局長蘇振綱、新應材董事長詹文雄等人主持、與會。

新應材詹文雄董事長表示，高雄廠二期動工後，接下來會持續以拼命三郎精神，擴大在台投資，成為台灣半導體先進製程材料的領頭羊。

詹文雄指出，台灣的半導體先進製程技術領先全球，新應材則憑藉豐富經驗，成為台灣少數能夠提供半導體前段先進製程、以及後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商之一，並專注於黃光微影材料的製造。

他說，新應材從2020年就加快擴廠的步伐，在南科高雄園區（路竹科）的整體投資計劃超過了35億元，打造一個「半導體先進製程材料」生產基地，為台灣半導體材料自主之路貢獻一份心力。

經濟部長王美花表示，台灣半導體產業具有國際競爭力，不僅整體產業供應鏈完整，且擁有最先進研發的技術，例如：台積電AI晶片的研發、量產仍是以台灣為最重要的基地。

她說，新應材二期動土更是有實質意義與象徵，因為，新應材從面版光阻製造廠，不斷創新研發出先進製程所需的黃光微影材料，是台積電留在台灣最關鍵的因素，高雄優勢在於設備、材料廠商群聚，通過持續完備南部半導體S廊帶。

高雄市長陳其邁指出，新應材公司二期擴廠，代表半導體產業生態系，也逐漸在台南、高雄的科技走廊形成，相信能藉此呼群引伴、築巢引鳳，也將會有更多廠商繼續加碼投資高雄，高市府與南科管理局也會繼續扮演企業最堅強的後盾，提供最好的服務。

陳其邁表示，隨著投資計畫逐步落實，包括半導體的S廊帶，廠商逐漸在台南、高雄之間落腳，相信半導體產業生態系越來越完整，他說，S廊帶上很多廠商希望距離能再拉近，因此，他認為原來的工業區可做一些調整，加速廠商的進駐。

高雄經發局長廖泰翔指出，新應材是一家專精於半導體及顯示器特用化學材料，一直致力於研發TFT-LCD光阻材料、Micro-LED、CIS影像感測器及半導體光學元件材料等領域，投入與努力，已成功成為全球重要的供應商。

他說，新應材加碼投資高雄，不僅象徵公司成長，更進一步代表台灣半導體產業發展與升級，預期新應材高雄整體投資計畫，未來將創造60億產值。