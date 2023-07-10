展望下半年，漢來美食除籌備10月將在台北南港開幕的台北漢來飯店內的7家餐廳，也沒有停下既有品牌拓店的腳步，開出「溜溜酸菜魚專賣店」的第二家分店，9月份則要開出集團的首家街邊店，一年開3店，為營運添動能。

漢來美食攜手美國肉協自7月4日起推出為期一個月的「美牛狂歡節」，並加碼推出「來美食APP」的會員限定活動，活動期間在焰牛排館和全台漢來海港餐廳用餐消費滿1,000元並以「來美食APP」集點，即可獲得漢來美食6,000元電子抵用券抽獎機會一次，還有機會抽得6,000元餐飲禮券。

漢來美食去年9月甫開出的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，上個月在大數據分析指標「網路溫度計」奪得【全台最熱門酸菜魚】第二名，並於7月7日挾著好評及高人氣，開出位在高雄夢時代購物中心B1美食街的第二家分店。自6月30日試營運以來營業額即不斷攀升，單日最高創下18萬營業額，成功搶攻夢時代以親子及年輕客層居多的客群。