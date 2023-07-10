累計上半年合併營收約898.83億元，年增21.33％，也寫下同期歷史新高。

華航載客率持續提升，在端午連假挹注下，6月客運收入超過百億元，相較去年同期年增躍升8倍，也改寫同期新高，其中東北亞營收大幅成長，大洋洲旅運人次也顯著增加，為客運收入增幅第二大區域，助益整體客運收入。

華航全力佈局北美與歐洲長程航網，爭取高收益直飛客源，並增班迎接7、8月旺季，暑假全航線訂位率皆逾八成，延續疫後暢旺消費力道，看好下半年客運需求將穩健增長。 6月為傳統貨運淡季，貨運收入為42.8億元，且全球經濟景氣仍未見復甦，因此第二季末艙位需求不明顯，亞洲華人地區端午假期亦影響產業出貨，致使6月貨運營收成長受限，惟整體表現優於2019年同期。

下半年預期庫存狀況將逐步去化，貨運需求漸趨穩定，華航已提前布局消費性電子產品、電子商務、汽車材料、鮮活蔬果等空運主力貨源，持續利用貨機全球綿密航網，搭配客機腹艙運能，綜效發揮優勢，爭取貨運最大營收。

華航透過新闢航點搶攻市占，18日將開航台北-布拉格航線，每周提供兩個往返班次，為台灣唯一直飛捷克的航空公司；26日起開航高雄-金浦航線，每周3班直達首爾市區機場，高雄出發首爾航班將達每週10班；9月18日起新開台北-熊本航線，每周2班往返，可望為營收再添助力。

華航也積極布局東南亞市場，總計18條客運航線，即日起在網站精選多條航線限時促銷（未稅價），新開航點台北－宿霧5,238元起、台北－峴港5,820元起、台北－清邁7,760元起，台北－曼谷5,917元起、台北-峇里島11,640元起，積極搶攻客運復甦商機。