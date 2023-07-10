萬海表示，市場需求緩步回溫，6月貨量較上個月略有增加，因應旺季到來，積極檢視航線布局滿足客戶需求；目前新加坡低硫油價格586美元，已從去年高點超過1,000美元明顯下跌，有助於降低公司燃油成本。

展望下半年，如果地緣政治衝突緩解，返校潮及傳統歐美假期等需求拉升，將有益於萬海正向展望。