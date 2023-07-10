雲林山線首場音樂祭將於本月29日在斗六市膨鼠森林公園登場，以「音樂、微醺、野餐」為主題，從下午3點草地野餐派對到夜間微醺音樂祭，讓民眾一路chill到晚，活動邀知名樂團及藝人演出，周邊還有微醺市集、微醺遊戲屋及熱氣球展，縣長張麗善10日出席宣傳記者會，與斗六市長林聖爵邀大家來「歡樂一夏」。

「2023斗六夏日微醺音樂祭」活動，主舞台區有最具台味的獨立搖滾樂團美秀集團、馬念先、原子邦妮，以及大嘻哈時代2選秀節目的人氣歌手阿夫Suhf、E1and、Majin、BARDI輪番演出；副舞台區則由聲吶人聲樂團、LEO 37與阿曼帶來精彩的音樂表演，周邊打造草地野餐派對，讓民眾可以一邊野餐一邊聽音樂。

林聖爵表示，斗六市公所、雲林縣政府、斗六市民代表會共同舉辦首場音樂祭，更是雲林山線有史以來最大型音樂活動，夏日微醺音樂祭融合了音樂、美食與娛樂，希望透過類比墾丁音樂季大型活動，吸引全台年輕朋友到雲林、來斗六，帶動觀光休閒產業。

張麗善說，盛夏時光雲林正火熱，縣政府規畫許多活動，就是要讓民眾chill一夏，不只是29日山線的「斗六夏日微醺音樂祭」，「2023雲林海洋音樂祭」也將於本月29、30日以及8月5、6日連續2周末，在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場登場，邀請全台好朋友29日來雲林山海親子同樂，共享美好夏日時光。

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