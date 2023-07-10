物價飛漲、薪水不漲，荷包空落落的感覺，相信讓不少人感到不安。這種感受可不是台灣民眾獨有，美國一項最新調查顯示，美國民眾認為，需要平均年賺23.3萬美元才能有財務安全感，可是實際上要達到這個目標可不容易。

美國財經媒體CNBC引述個人理財網站Bankrate的調查報導，僅有不到3分之1的美國成年人表示擁有完全的財務安全感。

Bankrate的數據顯示，接受調查的2500多位美國成年人當中，高達72%的受訪者表示，目前沒有財務安全感。而根據美國人口普查局的數據，美國家庭的年收入中位數僅約為7.1萬美元，這數字意味著，民眾要努力賺到薪水的3倍以上，才會感到安心。

如果想要更進一步，感覺富有或是實現財務自由，平均年收入更是需要高達48.3萬美元。

撰寫這份調查報告的Bankrate首席美國經濟記者Sarah Foster表示，早在通膨飆升之前，生活成本和負擔能力的挑戰就已經在困擾美國人的財務狀況。

儘管已有3分之1的受訪者表示，低薪是他們對財務沒有安全感的主因，大環境因素顯然更增添了不安情緒。超過6成民眾怪罪通膨率過高，36%則批評利率上升。