中廣董事長趙少康今(10日)訪問國民黨新北市議員葉元之，兩人在直播節目中聊到國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜之間的互動。趙少康還原在黃復興黨部活動當天發生的「侯有移」真相，直言他這麼近都沒覺得椅子有什麼，而且侯友宜有私下說歹勢，韓國瑜也大度回應。

「還原『椅子有移』那天，發生什麼事？」趙少康在臉書發文提到，在直播節目中，葉元之好奇問「侯友宜移椅子那天到底發生什麼事？」他趁機還原了現場，當天有媒體捕捉到韓國瑜椅子離侯友宜比較遠、離他比較近，其實是因為韓國瑜有些私事想和他討論，不便為外人道，自然就坐得近點，並不是刻意疏遠侯友宜。而自己跟韓國瑜早年就是立院同事，認識的時間久，自然比較熟悉。

趙少康指出，那天有媒體說韓國瑜刻意晚到，讓侯友宜等，其實韓國瑜遠從雲林北上，原本就跟活動主辦單位黃復興黨部報備，要12點半到1點間才能抵達，最後是在12點40分到場，外界實在不必放大檢視。他強調，大家都是做大事的人，當天侯友宜有在私下向韓國瑜說歹勢，韓國瑜展現大器度，直說沒事沒事，當場也沒有人在意椅子到底怎麼擺，最後意外成為討論焦點，實在令人啼笑皆非。

趙少康直呼，現在國民黨非執政黨，立委席次只有3分之1，已經不能算是一個「大黨」，再不團結是沒辦法救亡圖存的，所以只要是國民黨提名的人，包含總統參選人和今天跟他一起直播的葉元之，都希望他們能旗開得勝、高票勝選！