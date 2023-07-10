央視新聞10日報導，網信辦通知要求，網站平台「自媒體」須對其發布轉載的訊息真實性負責。「自媒體」發布訊息時，網站平台應當在訊息發布頁面展示「自媒體」帳號名稱，不得以匿名用戶等代替。

同時，「自媒體」發布訊息不得無中生有，不得斷章取義、歪曲事實，不得以拼湊剪輯、合成偽造等方式，影響訊息真實性，而網站平台應當嚴格執行「一人一號、一企兩號」，嚴禁個人或企業操縱「自媒體」帳號發布傳播違法和不良訊息。

通知又明確營利權限開通條件，網站平台對違規「自媒體」採取禁言措施的，應當同步暫停其營利權限，時長為禁言期限的2至3倍，「自媒體」因違規行為增加的粉絲數量，網站平台應當及時核實並予以清除。

此外，網站平台應當及時發現並嚴格處置「自媒體」違規行為，對製作發布謠言，蹭炒社會熱點事件或發布傳播違法和不良訊息造成惡劣影響的「自媒體」，一律予以關閉，納入平台黑名單帳號數據庫並上報網信部門。