香港信報10日報導，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，中國經濟還是在繼續復甦的道路上面，下半年5％至5.5％之間是相當穩健的復甦。該機構判斷，官方政策支持還是持續，但不會有大規模的刺激。

她指出，中國經濟復甦當中消費還是會成為一個比較大的推動力，服務業的反彈非常的強勁；汽車的消費，地方政府繼續維持對新能源汽車的補貼、傳統車的降價，是主要的推動力。

通膨方面，胡一帆認為，中國的CPI通膨比較低，2023年下半年基於去年的低基期，會上升到1％左右，因此今年大陸的通膨還是保持比較低的水平，這樣也為後續的貨幣政策打開了空間，但不會有「大水泛濫」。

她預期，下半年大陸有1至2次降準（每次25至50個基點），以及MLF利率下調20個基點，可能第三、四季各10個基點。大陸財政政策將保持積極有效，譬如減稅減費。

對於房地產，胡一帆表示，今後中國的房地產只要不拖累經濟，就是利多，但不認為房地產會出現快速反彈，或再次增長；最近大陸政府政策對房地產也有溫和的放鬆，政策方面最主要是穩市場，而不是直接拯救房地產商。

在中國的投資布局方面，瑞銀財富青睞注重改革和配息的優質中國國企，也看好消費類股和競爭力強的互聯網公司等經濟復甦受益者。