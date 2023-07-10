台北股匯市10日雙挫，台股尾盤翻黑，大盤指數終場收16,652.8點，下跌11.41點，跌幅0.06％，成交量2,667.66億元，三大法人賣超144.15億元，外資賣超141.6億元。

外資賣超台股、匯市操作也繼續匯出，加上投信海外布局的美元買盤，新台幣早盤隨即由升轉貶，午盤後貶幅擴大，最低一度貶至31.394元，距離31.4元價位僅一步之遙，終場已連四黑作收，短線面臨31.5元關卡保衛戰。

根據央行統計，美元指數下跌0.74％，主要亞幣多轉強，尤其日圓強升0.7％反彈最大，其次新加坡幣也升值0.3％、人民幣小升0.02％、惟新台幣隨外資匯出持續趨弱，單日貶值0.18％，淪為最弱亞幣，而韓元則貶值0.11％。

匯銀主管表示，外資賣超台股，匯市也偏匯出，加上投信美元買盤不小，近期投信積極海外投資布局，主要考量十年期美債殖利率來到4％之上，且美國聯準會（Fed）升息即將到頂，長期來看美債殖利率將下降，著眼於未來投資收益，此時投信資金大幅流向海外伺機布局，也導致新台幣續貶，且在亞幣中相對偏弱。

另有外匯交易員指出，除外資及投信買盤，新台幣貶至31.36元價位，逢高出口商也積極拋匯丟美元，但午盤後出口商轉為惜售，少了拋匯力道支撐，新台幣價位就往上續貶，而央行則以小量調節、維護流動性為主，整體來看是「放手讓匯市去玩」。

交易員指出，本周台股股利發放，有部分外資可能準備獲利了結，尤其台積電、聯電加起來股利逾2,000億元，換算約7、800億美元，此時外資先進場買美元調節，加上後續手上更多台幣部位，預料新台幣偏貶格局不變。

交易員也說，匯市對於Fed升息題材反映告段落，後續主要影響將是股利匯出，「這是實質會發生的」，預料短線新台幣將續往31.55元方向貶值，而此價位上出口商拋匯可能再次出籠，形成一股反壓，後續有出口商及央行兩大力量支撐，新台幣也不至於一路貶個不停。