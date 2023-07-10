空拍玩家6月利用空拍機鏡頭俯瞰日月潭美景，赫然發現270度步道像張大嘴巨魚意吞了九蛙。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭是國際知名景點，時常吸引國內外遊客造訪，近期卻有空拍玩家在日月潭透過空拍機視角、加上創意巧思，為日月潭美景重新註解，繼九蛙疊像旁270度弧形觀景台，彷彿「巨魚吞九蛙」後，玄光寺碼頭浮排與延綿山勢彷彿「巨龍龍爪」伸入潭面，民眾直呼：「無心插柳的畫面，實在太有趣了。」

九蛙疊像經常被民眾當時成中部水情指標之一，日前日月潭水位回升，空拍玩家利用空拍機鏡頭俯瞰日月潭美景，意外發現為了讓民眾更寬廣視角觀賞九蛙疊像的270度步道，像張大嘴的巨魚，一旁邵族人的祖墳像魚眼，綠林則像魚鱗，有趣視角讓九蛙再度成了焦點。

這次空拍玩家將空拍機從月牙灣高空拍攝玄光寺碼頭，綿延起伏的山勢，搭配玄光寺4座浮排，就像是「巨龍龍爪」，透過不同視角創造老景點新趣味。

日月潭風管處指出，其實玄光寺後山，慈恩塔所在的山脈名為「青龍山」，而涵碧樓所在的山脈稱「黃龍山」，日月潭中的拉魯島昔稱「珠嶼」，因此日月潭地形有「雙龍戲珠」的吉祥之意，空拍視角也體現古人的無限創意。