聯強第二季資訊消費業務因市場需求持續疲軟、消費信心不足，較去年同期衰退18％，其中消費型筆電/桌機、儲存裝置、電腦組件、周邊/耗材等各類產品均來到近五年的新低，電競/遊戲因需求略有回升，小幅年減8％、季增3％，而智慧裝置因新客戶開發有成，年增7％、季增12％，並連續兩季創同期新高。通訊業務因手機需求未見起色，年減6％。

商用加值業務第二季較去年同期小幅下滑4％，但仍達到同期次高，並季增5％，營收貢獻持續站穩在三成以上。商用業務下滑主要受到商務型筆電/桌機大幅衰退的影響，其餘伺服器、儲存系統、雲端服務、AIoT解決方案等各類加值產品，則均達到20％～30％的年增，繼續改寫同期新高紀錄。

半導體業務部份，第二季營收持續站穩在300億元以上水準，僅較去年微幅下滑3％，季增更達8％。聯強積極推動的營運服務平台，針對客戶需求發展出不同的業務模式，解決客戶營運痛點，不但提高合作黏著度，同時持續吸引新客戶加入，帶動業績表現優於同業。

累計上半年聯強營收1,834億元，年減10％。其中資訊消費大幅衰退24％，通訊年減9％，商用加值與半導體則微幅下滑2％～3％。

展望未來，聯強認為雖然市場情勢變化難測，但聯強將持續優化經營體質，精簡運作，敏捷的因應市場變動，下半年的營運表現，可望維持原先的預期，逐季走升。