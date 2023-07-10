受惠端午連假帶動聚餐需求，乾杯6月自結合併營收3.8億元，月減2.86％，年增47.89％。其中，台灣事業營收2.74億元，月減3.09％、年增62.12％；中國大陸事業營收達1.06億元，月減2.23％、年增20.51％。

乾杯集團上半年整體營收增長主因為兩岸疫後客源回流、迎解封報復性消費潮，中國大陸事業營收回穩，台灣事業自去年下半年提前展店布局，今年持續擴大既存品牌規模，並推出新品牌「高木和牛食堂」擴大營運動能，上半年共展台灣5間分店，展店效益加持推升集團營收成長。集團總店數達71家，台灣49家、中國大陸22家。

迎接下半年，Q3老乾杯上海太古匯店於7月開幕、開設高雄第二家老乾杯，Q4開設高價鍋物新品牌，年底總店數將達74家。旗下老乾杯、KANPAI CLASSIC、麻辣45、黑毛屋本家、黑毛屋也推出新菜，將和牛美味透過新的據點與型態持續深耕市場，服務更多熱愛集團品牌的消費者，隨著展店動能加大與新菜上市，有望為集團挹注整體營收。今年每月、每季營收皆為歷史新高，以上半年佳績與下半年樂觀態勢，全年營收有望再創新猷。