陳冠廷的養豬場被嘉義縣議員何子凡檢舉疑涉違規排放養豬廢水，環保局將派員稽查。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陳冠廷的養豬場被嘉義縣議員何子凡檢舉疑涉違規排放養豬廢水，環保局將派員稽查。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陳冠廷的養豬場被嘉義縣議員何子凡檢舉疑涉違規排放養豬廢水，環保局將派員稽查。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨立委陳明文遭爆以兒子陳冠廷名義貸款1億元蓋養豬場，陳冠廷已出面澄清符合農地貸款規範，但陳明文涉未迴避利益衝突爭議還沒講清楚，今養豬場又被嘉義縣議員何子凡檢舉疑涉違規排放養豬廢水，嘉義縣環保局說7月7日當天是養豬場廢水管破裂，不過因民眾陳情有採水送驗，明天仍會派員，會同農業處到場稽查。

陳明文父子開養豬場 被檢舉疑違規排放豬屎水

何子凡今表示，嘉義縣山區立委參選人陳冠廷所經營之永財畜牧場，近日又被周邊居民向投訴，指長期以來違規排放豬屎水至灌溉溝渠，該灌溉溝渠屬中興圳支流，他收到舉發後，親自到現場查看，除發現該排水溝有養豬汙水排放入灌溉溝渠事實外，順著水溝往上游追溯，正是永財畜牧場的邊溝，沿途散發陣陣豬屎臭味，水面也漂浮有機物質發酵產生的白色泡沫。

何子凡說，據鄰近居民表示，養豬場通常會在入夜時排放汙水，每當氣壓導致空氣不易擴散或身處下風處時，山子門、火炭埔、東義聚落周邊都會瀰漫一股濃烈熏天惡臭，甚至讓人感到身體不適，相當難受。

何子凡批評，永財畜牧場對外宣稱是乾淨環保的畜牧場，陳家接手經營後也從未與鄰里居民進行任何溝通，屢次反映村長也無法解決！針對該畜牧場排放惡臭豬屎廢水事實，他已向縣府環保局舉發，要求縣府依法稽查裁罰，向環保局喊話，千萬不能「有關係就沒關係」，讓人覺得縣府遇到權貴就軟腳！請還給居民一個公道，也守護灌溉水質安全。

環保局表示，位於竹崎鄉的永財畜牧場7月7日下午通報廢水管破裂，合乎3小時內主動通報規定，環保局當天下午也接獲民眾反映有排放汙水至溝渠情形，稽查人員抵達現場後，見場外有豬糞廢水排放，立即進行採水送驗，同一時間場方也做相關緊急應變措施，並已連繫技術人員進行管線修復，強調後續採驗結果將依規定辦理，並不定期進行稽查。

環保局長張輝川說，當天已採水樣送驗，明天仍會安排與農業處的聯合會勘，到場了解實際情況。

對於何子凡的指控，陳冠廷方面回應表示，7月7日發現有汙水溢流管線破裂情事，當天下午2點20分立即依照相關程序主動通報縣府環保局水汙科，同時間進行搶修工作，當日4點20分修復完畢。

另陳冠廷方面也澄清，本場為新啟用不久的畜牧場，至今尚未達到排放汙水量體，並未做任何汙水排放，自然不可能有所謂入夜時排放汙水情事，在此也一併澄清。