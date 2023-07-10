F-16V戰機低空衝場 軍事迷守台東豐年機場搶拍

因應7月底將登場的漢光演習，空軍首次規劃F-16V（Blk20）、C-130H兩型機起降民用台東豐年機場，並進行整補演練。今上午2架由嘉義基地起飛的F-16V戰機，低空衝場飛越台東豐年機場，呼嘯聲響吸引民眾目光，不少軍事迷也守在圍牆外，捕捉戰機英姿。
民眾抬頭張望，尋找巨大聲響來源，1架F-16V戰機從空中呼嘯而過，緊接著另1架F-16V戰機以低空衝場通過跑道，轟隆隆的引擎聲響徹雲霄，軍事迷熱血沸騰，拿起相機大砲搶拍戰機英姿。
國軍39號漢光實兵演習將於7月24日至28日舉行，空軍規畫於台東民用豐年機場作為備援機場實施戰備起降，同時進行整補演練。參與機型分別有F-16V（Blk20）戰機及C-130H運輸機，近日兩機型陸續進行衝場演練。
民航局台東航空站主任詹淮元表示，豐年機場跑道長2438公尺，寬45公尺，屆時只要加裝攔截網與捕捉勾，適應任何戰機起降。
目前軍方已經在豐年機場跑道側，搭起臨時軍用帳篷，並且有軍方人員和軍車進入，漢光演習當天，F-16V戰機將會落地，緊急裝彈後起飛，另有C-130運輸機降落。
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