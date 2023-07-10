台北富邦銀行6月稅後純益24.76億元、較去年6月獲利成長逾3成，累計稅後淨利130.16億元，年增7.0％，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約31％，主因核心業務獲利動能穩健，利息淨收益穩定增加，手續費淨收益較去年同期成長27％，主要來自財管及信用卡收益較去年同期大幅提升，以及今年以來金融商品相關收益持續維持高成長。信用卡上半年累積新發卡約170萬卡，其中近8成來自Costco聯名卡，截至6月底整體有效卡數較去年同期成長逼近4成，上半年累積簽帳金額突破2千億，創歷史新高。截至6月底北富銀逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1070%，資產品質維持穩健。

富邦人壽6月稅後純益為125.19億元，累計上半年稅後純益為262.98億元。6月份台股走高，富邦人壽領取股息收入及小幅實現資本利得。債市投資方面，美國就業成長穩健，核心通膨仍高，市場預期FED下半年仍維持緊縮政策，6月債市利率呈現震盪走高。策略上維持充足流動性部位，以利於後續市況變化時能有效因應。美國聯準會上調點陣圖預測，暗示下半年仍有兩碼的升息空間，較市場預期鷹派，支撐美元走勢。美元兌台幣6月份升值1.2％，貢獻當月匯兌利益。6月底外匯準備金餘額逾300億。

富邦產險2023年6月稅後純益3.24億元，累計稅後虧損32.39億元。公司持續調整業務結構及強化品質控管成效展現，各險獲利穩定提升，加上優異的投資績效，逐月縮小因防疫保單所致之年度累積虧損；富邦證券6月稅後純益10.18億元，較上月成長1.5倍，主要受惠股利挹注及6月台股價量齊揚，帶動證券各項業務收入皆較上月增加；累計上半年稅後純益34.40億元為歷年來次高，年成長51％，6月中加權指數突破萬七創今年以來新高，金融資產部位獲利較去年同期顯著成長。