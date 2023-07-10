加速淨零碳排，環保署「網購包裝減量規定」7月1日啟動，規範電商平台全面禁用聚氯乙烯（PVC）材質包材，紙類與塑膠包裝亦需採用一定比例再生紙、再生料，中型與大型業者則需分別符合商品重量分級、達成年度減量目標與成果提報，令不少品牌因新規上線手忙腳亂尋找全新包材與配套方案。

欣新網關注市場變化，提早完成合規之包材部署與規劃，協助服務之倉儲物流品牌客戶接軌新規範，無需擔心、耗時處理新規所帶來的出貨配送影響，讓品牌迅速因應解決市場結構改變所帶來的挑戰，專心做好電商營運衝業績。

欣新網指出，在618這波重要電商檔期、市場激烈的行銷資源競爭下，公司以整合電商資訊流、金流與物流的服務，助品牌精準投入資源，用最強的流量變現能力搭配成效型廣告達到最大成交率，快速成交訂單。做好倉儲備貨控管，迅速完成物流配送，搶攻物流商機。對使用SaaS服務的「PowerAI智能廣告投放系統」客戶亦有助益，提高了廣告報酬率並創造更優異的業績成果。

法人分析，在獲客成本不斷提高下，透過科技工具精準引流、優化電商服務已成為電商營運制勝關鍵之一。欣新網不僅透過AI服務加速使用客戶提升營收，更隨時關注市場及法令狀態，協助客戶解決問題，藉此強化客戶黏著度。

根據調研機構OOSGA公布的數據顯示，台灣有42.8％的人口透過線上交易，63.8％的國人每週會透過網路購買服務或產品，由此可見線上消費已越來越普及，品牌需要好的系統精準行銷，以提升營收。如欣新網這樣的電商營運服務商，除了優異的電商與物流服務，還運用AI科技推出廣告投放、訂單管理系統、顧客數據平台等多項SaaS服務，持續堆疊營收動能，後續成長表現值得期待。