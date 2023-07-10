富邦媒表示，6月份momo網路購物營運再締歷史同期佳績，業績佔比達96.5％，營收較去年同期成長5.7％。優異的表現來自電商年中最大盛事《618年中大促》強勢助攻，6月18日全日湧入超過850萬人次，推升單日業績再創新高，旅遊商機持續為6月營收注入成長動能，加上今年端午連假長達4天，從行李箱、旅遊商品、彩妝防曬到寵物外出用品皆買氣熱絡。

時序進入7月份，momo瞄準夏季出遊熱潮，舉辦《狂購FUN暑假》服飾3折起活動，7月30日前集結GAP、NIKE、adidas、Roots、ALLSAINTS、OB嚴選、50％ FIFTY PERCENT、始祖鳥等品牌夯品，再享免費領700元折價券、mo卡最高回饋8％等好康。momo同時試營運推出「推薦搭配」服務，依據消費者選中的服飾風格、顏色、品牌定位等提供搭配建議，助消費者快速掌握穿搭訣竅。

迎接暑假逛展旺季，momo《線上寵物展》與線上婦幼展《育兒神隊友》兩大活動輪番承接買氣，7月15日前全館寵物商品優惠5折起，再加碼雙重滿額抽好康活動，包含單日單筆消費滿2,499元享登記抽Dyson乾溼吸塵器資格，或滿1,799元可選擇登記抽150元mo幣。7月31日前《育兒神隊友》活動集結五萬件婦幼商品下殺3.5折起，還有三大省錢撇步不能錯過，包含母嬰神券最高現折350、指定商品滿額登記送5％mo幣（最高送350），以及下單登記抽四大豪禮，限量大方送吸盤碗湯叉組、抗菌天絲推車坐墊、紓壓護頸枕、新生豪華禮盒。