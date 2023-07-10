6月營收年增32.49％的台灣葡萄王母公司，受惠自有品牌搶攻夏日旺季飲料市場及纖體需求，拉升機能飲品及保健食品實銷雙位數年成長達21.2％。代工業績表現看俏，年增62.41％。

看準銀髮族保健市場，台灣葡萄王下半年度預計以獨家乳酸菌素材，開發骨骼保養產品；劑型部份也嚐試以新設軟膠囊產線爭取成品開發案，以提升代工多元性。海外代工業務拓展順利，獨家菇菌素材獲得美國代理商青睞，已進一步安排洽談合作計畫，未來將成為營收新動能。

另外，上海葡萄王去年6月因中國封控初解除，之前無法出貨商品在當月陸續恢復配送至客戶端，促使業績大幅提升。在高基期下，該公司單月營收仍有年增11.64％的表現，第二季年成長89.75％，累計上半年則交出年增40.35％佳績。

上海葡萄王表示，6月份剛結束大型商展，已接觸百餘家客戶，目前積極爭取合作機會，下半年將接續正向成長趨勢。

至於業績主力來源的葡眾，6月營收年增3.44％，第二季季成長21.65％。去年因防疫產品熱銷，使得後疫情面臨較高基期，但隨著基期效應緩解，加上新品下半年度將陸續發表，後市營運持續看好。

法人表示，葡萄王三大事業體後市續航力佳，除了母公司台灣葡萄王有新品上市外，葡眾基期效應緩解加上衝聘動能推升營運向上，上海葡萄王的新訂單，都將帶動下半年業績成長。