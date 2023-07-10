在剛加入大韓航空隊的艾斯佩荷(Espejo)狂砍36分下，菲律賓隊10日以22比25、25比21、26比24、23比25、15比12氣走蒙古取得2連勝，以預賽D組冠軍之姿，晉級2023台中銀行亞洲男子排球挑戰盃12強。

這項比賽今天在台北體育館進行D組最後一場預賽，賽前各擁1勝的菲律賓和蒙古，為爭奪分組冠軍打得難分難解，大戰118分鐘才分出勝負。

此役一開賽雙方都有小亂流，蒙古隊展現草原男兒的豪邁，得分時繞場奔跑伴隨吼叫聲超熱血，以25比22先馳得點，但菲律賓不甘示弱，第二局在連續發球得分下扭轉氣勢，加上蒙古隊發球、接發球與防守失誤頻傳，25比21扳成1平。

第三局雙方拚到「Deuce」，由菲律賓以26比24取得2比1領先，但蒙古隊馬上以25比23討回一局，讓戰局回到原點。決勝局菲律賓成功鎖定蒙古隊Khangal 攻擊路線，以15比12逆轉勝拿下最後勝利。

菲律賓隊執行教練塞吉歐(Veloso Sergio)賽後表示：「蒙古是支非常強勁的球隊，我們必須全力以赴才能贏得這場比賽，賽前我們針對蒙古隊的特性，在防守的策略上做了調整，我對選手很有信心，相信他們可以贏得勝利。」

被問到這次比賽最想遇到的對手，菲律賓隊主攻手艾斯佩荷說：「韓國！因為今年我剛加入大韓航空隊，我想讓他們知道，選擇我是值得而且非常正確的。」