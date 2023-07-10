嘉南平原二期稻作休耕，原本農田水路的掌水工將面臨失業。（農水署嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

嘉南平原首次2期稻作停灌休耕，影響擴及相關產業鏈，包括農機具仲介與掌水工等職業都面臨失業，有人尋求出路，考慮幫種其他經濟作物，或到工地打零工賺外快。

嘉南平原過去偶有1期稻作休耕，卻罕逢2期稻作休耕，許多稻米產業鏈工作者今夏突然面臨3個多月失業，都感到不知所措。

首當其衝的農民，雖有政府補助，面對農閒的夏天，都在討論如何增加收入，年長農民乾脆當作放假休息，青農考慮到別人田裡幫種辣椒、洋香瓜等其他經濟作物。

芳榮稻米產業專業區執行長黃麗琴表示，許多農民6月初就高度關注台南市水情，看曾文水庫蓄水率始終在1成左右，早有「不會供灌」的預感，內心有休耕準備。

有農民表示，2期稻作種植期從6月到10月，橫跨整個夏季，天氣熱、病蟲害多，管理起來較1期稻作更累，能夠休耕又有政府補助，反而不錯。

休耕影響擴及相關產業鏈，包括負責調配重型農機具耕作的仲介者，平時媒合農機操作者到各農地割稻兼提供食宿，從中抽傭。灌溉期負責管控農田水路的掌水工，這次同樣失業。

根據農水署嘉南管理處統計，嘉南地區共有1200名掌水工，在灌溉期每天可獲工資1000元，休耕期間，農水署仍會不定時聘僱改作水路整理，包括除草、清淤等雜務，但工作無法如掌水每天固定，收入勢必銳減。

幸好這些職業工作通常由農民兼差，多數不會因此中斷生活經濟來源。