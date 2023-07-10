67歲「小哥」費玉清縱橫歌壇超過40年，演唱過〈晚安曲〉、〈千里之外〉等無數首經典歌曲。然而他在2019年選擇華麗轉身，無預警拋出引退震撼彈，令不少粉絲相當遺憾，此後鮮少有小哥的消息。不過，大陸近日卻瘋傳「費玉清烏龍死訊」，面對流言滿天飛，費玉清的姐姐「自在禪教主」恆述法師飽受連日困擾，她接受《中時新聞網》訪問火大全說了。

獨/陸瘋傳費玉清烏龍死訊！ 恆述法師不忍「火大反擊」：滿肚子X便

恆述法師表示，「近日台灣、大陸親友和徒弟整天打給我說，『最近大陸頭條是COCO逝世消息，接著就是費玉清烏龍死訊，我實在被煩死了！」恆述怒火地說，「小哥人好好的，前兩天才聯絡關心姐姐，而李玟往生了，人家二姐親自出來證實，若我們家有這麼大的事，菲哥、姐姐恆述法師，難道會不出來證明嗎？」

對於「費玉清烏龍死訊」的造謠者，恆述怒斥「可惡透了！」（游定剛拍攝）

面對造謠的網友，恆述難掩氣憤情緒說，「錦上添花的東西沒人看，老要造謠聳動的，才覺得刺激、精彩，實在可惡透了！也傷千萬歌迷的心」。恆述護弟駁斥烏龍死訊，「我今天就是家屬，造謠者詛咒小哥昏迷、重病的，雖然菲哥說，『別管啦！沒有的事』，但我一根腸子通到X眼，聽了我就一肚子大便」。