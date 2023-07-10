櫻空桃的G罩杯美乳完全是天生麗質。（TRE提供）

「神之美乳」櫻空桃有著G罩杯美乳，身高161公分、42公斤的夢幻好身材，更是許多粉絲心目中的神級女優。今年她第一次來台為「TRE台北國際成人展」宣傳，同時也登上亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌，成為七月封面女郎。為符合此次「溫泉」主題的拍攝，櫻空桃在水中展現若隱若現的完美的曲線，讓人心跳不已。

8月4日到6日，櫻空桃也將現身在新北工商展覽中心舉辦的「TRE台北國際成人展」這次卡司空前絕後，眾女神三上悠亞、河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI、明里紬、涼森玲夢、小宵虎南等卡司一次亮相。

櫻空桃17歲時離開家鄉秋田縣到東京打拚，在朋友鼓勵下自投履歷成為寫真女星，之後收到了AV演出的邀請，她憑著一股衝勁和氣勢接下挑戰，一出道就創下事業高峰，隔年更拿下「最優秀新人女優獎」，但當時她卻無法適應女優的工作模式，難以排解來自於工作上的壓力，但經過這些年的自我調整，現在的櫻空桃已經找到工作和生活間的平衡，寓工作於娛樂，也一直維持著不墜的高人氣。

此外，有著甜美嗓音兼具爆發力歌喉的櫻空桃，唱起歌來不輸專業歌手，她還曾為自己的歌曲作詞。其實櫻空桃當年是為了成為歌手才來到東京，卻誤打誤撞成為頂尖AV女優，現在的她即便工作忙碌，仍會抽空到KTV練唱，一唱就是兩、三小時，偶爾也會在直播上和粉絲分享練唱時的模樣。

櫻空桃有著G罩杯美乳，她柔軟又飽滿的雙峰更有著「神之美乳」的美稱，她自爆並沒有特別保養的胸部，按摩也不曾做過，完全是天生麗質，「真的要說的話可能是運動吧。」

櫻空桃出道6年拍攝過不少精彩作品，出演過高中女學生、教師、人妻、OL等各種不同類型的角色，全都能輕鬆駕馭。她更大方透露私下最喜歡的性愛姿勢是正常位和騎乘位，因為正常位是最基本的，「喜歡騎乘位的原因是我比較喜歡當攻方。」而未來最想挑戰的題材是時間停止系列和魔鏡號，笑說「想當是停止時間的人」，內心霸氣S屬性展露無遺。