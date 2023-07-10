面對職籃球員工會9日提出有關國家隊防護員只有一人、沒有投保球員失能險，以及在徵召後才增加移地訓練與商業比賽等質疑，中華籃協10日也做出回應，強調未來未來將邀集教育部體育署、國內男女籃各聯盟及球團、選手、工會代表等共同商討，制定相關適用辦法保障國手權益，甚至連工會沒提到的「出場費」也說明了。

以下是中華籃協新聞稿，「中華籃協已於7月5日召開運動員委員會議進行研議，有關各級國家隊職隊員參賽權益之相關保障，未來將邀集教育部體育署、國內男女籃各聯盟及球團、選手、工會代表等共同商討，制定相關適用辦法保障國手權益。

本會運動員委員會議中針對國手權益各項議題均有充分討論，例如是否比照職棒簽署團體協約，因國內籃球環境的不同，本會負責組訓各級代表隊以及由大專體總負責組訓世大運代表隊等，應先邀集教育部體育署及各聯盟、工會等相關單位共同商討，針對國家隊選手之各項權利義務凝聚共識後，制定男、女籃各級代表隊全面適用的相關辦法，提升國手待遇。

有關各代表隊相關人員編制，移地訓練均依照主管機關核准之人數，出國參賽則依照FIBA相關規定辦理，體育署也相當重視與關心本會各代表隊組訓進度，未來各代表隊如能增加防護員、訓練師、情蒐員、心理諮商師等編制讓球員受到更完善照顧，希望體育署能全力支持；球員重視的保險部分本會自去年度起即有辦理球員失能保險，今年度代表隊開訓後亦有與球員溝通，提交合約或薪資證明相關資料辦理失能險投保。另外球員最關心的出場費，會議中也提議未來可爭取用激勵獎金的方式來提高國手參與國家隊組訓期間收入。

關於組訓期間各級國家隊職隊員向本會提出之建議，本會都會呈報主管機關積極爭取，提升待遇與福利，也會尋求聯盟與球隊的支持，為球員們提供更完善的福利與待遇，強化球員參與國家隊的意願。

中華隊國際賽事成績深受國人關注，因應國際賽制的改變，本會期許國內各聯盟能夠給予本土球員更多上場表現機會，並配合國家隊組訓期程安排賽程，搭配本會今年起逐步推展的國際賽分級徵召制度，讓更多年輕球員能站上國際賽場證明身手，共同攜手打造完整國家隊體系，提升我國籃球競爭力。」