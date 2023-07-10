累計至今年6月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.2％、4.2％與19％，達到440.04億元、158.55億元與55.2億元；累計稅後EPS為1.69元，年增率為19％，如排除業外一次性利益，年增率為15.9％。2023上半年各項指標皆超越財測，EPS達成率達113.4％，營運績效亮眼。

遠傳近年大力塑造敏捷團隊文化，提升團隊自主研發能力，成功推動大型IT團隊進行敏捷/DevOps轉型，打造第二成長曲線，並於「2023敏捷高峰會（Agile Summit）」，藉由敏捷轉型實戰經驗的分享，助力更多企業組織踏出敏捷轉型的第一步。

此外，遠傳持續以核心技術，協助縣市政府導入新科技，與花蓮縣政府、台灣微軟攜手推動生成式AI，應用於文書作業、教育文化、智慧觀光、智慧交通等多元場景，可大幅提升行政效率、促進在地產業轉型，實現AI治理。

遠傳持續積極推動5G遠距診療服務，縮短城鄉數位和醫療資源差距，以全台可及率第一的遠傳5G網路加上遠傳自有研發的診療通訊平台，自2020年7月以來已導入12縣市、35鄉鎮，今年底前還將陸續導入花蓮（已上線）、馬祖、宜蘭和澎湖，共計達14縣市、48鄉鎮，提升偏鄉離島地區醫療量能。

遠傳深耕ESG永續經營屢獲肯定，連續6年入選「臺灣永續指數」成分股；在人才永續方面，遠傳致力於提供員工完善的健康友善職場，以「開心、貼心、同心、窩心、關心、用心」六心打造正向工作環境，獲頒由台北市政府勞動局辦理的勞動安全獎「大心老闆獎」，並受邀於台北國際醫療暨健康照護展擔任「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」講者，與各界分享遠傳在打造韌性健康職場、積極推動員工運動風氣等，各項創造雇主與員工雙贏之ESG永續發展策略的具體作為。