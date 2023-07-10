繼成為全球首家取得車用AEC-Q102認證的光耦領導廠商後，光寶近期又再取得車規AEC-Q101認證，以符合車廠對於安全與可靠度驗證的需求。

光寶車用的佈局即將在「2023慕尼黑上海電子展」上現身，光寶指出，此次參展將展示甫通過認證、可負載1800V電壓的小型光耦合繼電器（MOSFET輸出）（LTX-7258S-TA1-A）。此項光耦繼電器採用最新第三代半導體碳化矽（SiC）材料製成，大幅增加電壓負載能力與耐用度，能解決市場對於新能源儲能系統、和電動車電池管理系統所面臨的電源技術挑戰。

除了車用佈局外，光寶科技長期致力於開發高性能、低汙染的光源及光電半導體技術，也會同場加映。光寶科技總經理邱森彬表示，在新一代的產品開發上，以低碳設計作為研發核心，提高再生材料比例、減少材料使用、提高能源轉換效率來回應低碳永續，朝向光寶下一代產品將減碳5％的目標邁進，全方位提升碳競爭力。

其中最引人關注的夜光LED號誌燈，即是光寶運用獨家自主研發的綠色低碳技術，運用自發光回收再儲能的設計，從而達到98％的節電效益。

另在智慧光源與照明部分，光寶亦展示了全系列車用Mini LED系列產品以及自主研發的夜光LED號誌燈。光寶指出，車用Mini LED具有高亮度、高對比、高解析與薄型化等特點，可應用於格柵燈及車尾燈做為訊息溝通顯示。

另長期深耕的智能感測應用領域，本次亦有多款先端的紅外線光學感測方案展出，包含今年與客戶合作開發的iToF（深度感測模組）方案及應用於3D深度感測模組（iToF）的VCSEL封裝產品。