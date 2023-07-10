美而快上半年電商事業體占整體營收比重90.5％，電商事業體三大業務。商業品牌、網紅品牌與生活選物營收貢獻穩定，占比均約3成，顯現電商事業體多角化經營開展順利。

該公司指出，今年以來商業品牌的業績成長性最為明顯，年增逾6成，主要受惠旗下PAZZO與Meier.Q品牌在OMO虛實整合的效益持續擴大，以及與網紅搭配推出聯名款商品屢獲成功迴響所帶動；生活選物業績年增率亦達約2成，同樣憑藉公司「網紅流量變現」的核心商業模式，透過網紅直播帶貨，持續打造熱銷品。

美而快進一步表示，PAZZO自實體形象概念店開幕後，業績快速成長，無論是實體或線上的新客數、實體店消費客人回購率、實體店新客至線上消費比例等重要指標，都有顯著的提升，顯示公司的OMO營運策略，不僅只有效達成線上線下互相導流，更滿足消費者跨通路回購的新體驗與動機強化，因此得進一步提升全通路銷售表現。

生活選物的快速成長，則顯示公司以現有消費者屬性為基礎，往外延伸提供屬性相符合的服飾以外產品，滿足現有消費者的新消費體驗，已獲成功，以第二季來看，生活選物的平均月業績已可達1億元以上。

未來10年，美而快「網紅流量變現」的事業核心主軸不變，公司積極投入發展的OMO虛實整合商業模式，將串連集團所有平台的會員資料，更精確的掌握不同消費者的需求，實現網紅經濟的效益優勢極大化。

展望下半年，現有電商事業體三大業務仍將在「網紅流量變現」的基礎上維持高效成長，而OMO虛實整合商業模式的帶入，預期可使三大業務相互產生加乘效果，使公司加快在餐飲、美妝、保健食品與生活美學等服飾以外的消費服務，進一步強化在電商市場的深度與廣度，持續推動集團營運維持高成長趨勢。