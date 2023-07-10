新北市五股1名阮姓女子日前返家看到自家門口差點昏倒，門口遭噴紅漆，鑰匙孔被灌快乾膠，導致她無法進出。（圖／警方提供）

新北市五股1名阮姓女子日前返家看到自家門口差點昏倒，門口遭噴紅漆，鑰匙孔被灌快乾膠，導致她無法進出，於是向警方報案，警方調閱監視器後發現，涉案人是阮女妹妹的陳姓男友，2人因為吵架妹妹離家出走，陳男因此找女方親友麻煩。

警方表示，6日晚間22時許，46歲越南籍阮姓女子報案稱其住家大門、鑰匙孔、牆壁等處遭人噴漆、灌膠，警方獲報後立即趕赴現場，經調閱監視器發現犯嫌是阮女妹妹之46歲陳姓男友，2個原本同居，因不明原因吵架分手，女友離家出走，陳男因此遷怒他人，至被害人住處噴漆、灌膠導致鑰匙孔毀損及牆壁噴漆。

警方於8日0時許通知陳男至派出所製作筆錄，然因陳男製作筆錄前因輕生導致身體不適，無法製作筆錄，先行將他強制送醫救治，待陳男狀態恢復穩定再行製作筆錄並依毀損罪函送新北地檢偵辦。

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