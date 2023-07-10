雲林縣虎尾鎮光明路國稅局虎尾稽徵所對面1間閒置鐵皮屋，10日下午3點許傳出火警，消防局獲報出動12車、30人前往搶救，由第2大隊大隊長沈俊興在現場指揮，鐵皮屋冒出大量濃煙，周邊虎尾鎮公所、虎尾鎮立圖書館等公務人員嚇一大跳，所幸火勢約在半小時控制住，無人傷亡。

雲林縣消防局下午3點5分獲報，指虎尾稽徵所對面閒置鐵皮屋冒出濃煙，立即派遣虎尾、斗南、土庫、公園、二崙、大埤等6消防分隊各式消防車12輛、30警消人員前往搶救，初報鐵皮屋內無人受困，3點16分鐵皮屋全面起火燃燒，3點33分火勢控制，燃燒面積約100平方公尺。

消防人員表示，4點6分火勢撲滅，進行殘火處理，現場無人員傷亡，屋內堆放汽車用避光墊，起火原因及財物損失由火調人員調查中。

火場附近民眾指出，由於鐵皮屋周邊有一些公家機關，大家都在上班中，看到火場濃煙密布，都很擔心會被波及，所幸消防人員迅速控制火勢，算是虛驚一場。