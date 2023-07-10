燦星旅遊（2719）10日與台灣虎航（6757）、以及日本高知縣，三方共同簽訂合作備忘錄，宣佈將持續直航包機，推進四國高知秋冬航班，一方面滿足台灣旅客對於秋冬季節深度旅遊探索的需求，二者，體驗高知城、竹林寺、安居溪谷的楓紅驚艷，享受令人難以忘懷的秋冬楓采。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，今年5月首度直航包機之後，經過5個月的推廣，3個月的積極銷售，燦星團隊繳出亮麗的好成績，讓燦星勇敢迎接下一個季度。

她說，因高知除了好山好水之外，高知濃濃的人情味，高知人每週三、六，都在日本四國等著迎接台灣觀光客，那種殷切的期待與盼望，就是燦星旅努力的正能量。

殳蓁蓁指出，檢視過去3個月銷售成績，發現台灣旅客對於追求內心深度旅遊的渴望，漸漸傾向選擇避開城市喧嘩、以及過度擁擠人潮的旅遊方式，印證率市場之先，開創「星動高知」藍海市場，即是台灣旅客引頸企盼的旅遊氛圍，高知家如今成為熱門旅遊景點，當之無愧。

另外，台灣旅客也受到高知當地民眾的熱烈歡迎，除了深度旅遊行程之外，也串連包裝四國四縣行程，讓旅客同時領略各縣市當地人文風情、自然景觀與文化體驗，這也是燦星旅遊能夠投消費者所愛取得佳績的重要原因。

因此，殳蓁蓁表示，燦星旅遊決定延續高知秋冬旅遊魅力無法擋的態勢，「續戀高知，際遇秋冬」，攜手台灣虎航與高知縣府，持續推廣四國高知秋冬季深度旅遊商品，而高知秋冬航班將從2023年10月28日至2024年3月31日，每週三、六出發。