華南銀行6月合併稅前盈餘為24.46億元、合併稅後純益為19.65億元；累計上半年合併稅前盈餘120.18億元、合併稅後純益為97.52億元，每股稅後純益（EPS）為1.00元，每股淨值為21.81元。
華南金上半年稅後純益衝105億元 每股賺0.77元
華南金控公告，6月合併稅前盈餘為27.99億元、合併稅後純益為22.83億元；累計上半年合併稅前盈餘127.84億元、合併稅後純益突破百億元，達105.12億元，每股稅後純益（EPS）為0.77元，每股淨值為14.01元。
華南金控公告，6月合併稅前盈餘為27.99億元、合併稅後純益為22.83億元；累計上半年合併稅前盈餘127.84億元、合併稅後純益突破百億元，達105.12億元，每股稅後純益（EPS）為0.77元，每股淨值為14.01元。
華南銀行6月合併稅前盈餘為24.46億元、合併稅後純益為19.65億元；累計上半年合併稅前盈餘120.18億元、合併稅後純益為97.52億元，每股稅後純益（EPS）為1.00元，每股淨值為21.81元。
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