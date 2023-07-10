華南銀行6月合併稅前盈餘為24.46億元、合併稅後純益為19.65億元；累計上半年合併稅前盈餘120.18億元、合併稅後純益為97.52億元，每股稅後純益（EPS）為1.00元，每股淨值為21.81元。

彰化銀行上半年稅後純益70.1億元
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