此外，台光電也透過美國子公司與美國最大的PCB材料代理商INSULECTRO合作聯盟，藉由其優勢的物流管理與服務，為北美客戶提供即時的支援及服務，並持續擴大在北美產品的銷售組合與巿佔率。
台光電斥資12億元擴建大馬新廠 2025年量產
CCL龍頭台光電（2383）公告，將斥資4,000萬美元（約當新台幣12億元）在大馬擴建新廠，預計分二階段擴建每月90萬張CCL產能，產能規劃貼近現有中山廠、黃石廠的規模，第一階段產能將在2025年釋放，台光電表示，該廠將成為未來幾年主要成長動能。
CCL龍頭台光電（2383）公告，將斥資4,000萬美元（約當新台幣12億元）在大馬擴建新廠，預計分二階段擴建每月90萬張CCL產能，產能規劃貼近現有中山廠、黃石廠的規模，第一階段產能將在2025年釋放，台光電表示，該廠將成為未來幾年主要成長動能。
此外，台光電也透過美國子公司與美國最大的PCB材料代理商INSULECTRO合作聯盟，藉由其優勢的物流管理與服務，為北美客戶提供即時的支援及服務，並持續擴大在北美產品的銷售組合與巿佔率。
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