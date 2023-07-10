此外，台光電也透過美國子公司與美國最大的PCB材料代理商INSULECTRO合作聯盟，藉由其優勢的物流管理與服務，為北美客戶提供即時的支援及服務，並持續擴大在北美產品的銷售組合與巿佔率。

西門子投資20億歐元擴大製造產能
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