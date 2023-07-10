F1英國大獎賽9日晚間登場，維斯塔潘(Max Verstappen)在英國大獎賽獲得職業生涯中首次6連霸，並為持續為Red Bull車隊捍衛本季不敗神話，追平McLaren 車隊1988年創下11連勝歷史紀錄。

儘管維斯塔潘剛起步時被McLaren的英國車手諾里斯(Lando Norris)超越，他使用DRS（Drag Reduction System）來減少空氣阻力進行重重施壓，最後在第5圈超車，重新取得並保持領先，最終以勝利收官。維斯塔潘終場以 3.798 秒的優勢贏下個人F1職涯的第 43 場勝利，並再次創下了最快單圈速度，獲得額外1積分。

另一位Red Bull車隊的墨西哥車手培瑞茲(Sergio Pérez)在決賽發揮出色，擺脫排位賽表現不利的局面，從15位發車後，穿越車手群車陣，最後改用軟胎，讓他有機會在最後賽段發起攻勢，培瑞茲最後衝線獲得第六名，距離領獎台僅6秒多。培瑞茲指出：「今天我全力以赴，本來期待能有更好的表現。因起步不佳，又被對手攔截被迫偏出軌道，但最終克服問題並扭轉賽季局勢。」

冠軍維斯塔潘振奮表示，「Red Bull 車隊連續11場勝利實在令人難以置信，整個車隊都可以為此自豪！雖然一開始Lando跟Oscar起步非常快，我花了幾圈的時間超越並拉開距離。對手持續逼近，所以我們得持續防禦，很高興能獲得勝利，希望能維持這個狀態到下一場布達佩斯的比賽。」

「這是一次非常特別的勝利！」首席執行官和車隊負責人Christian Horner表示， Red Bull車隊自2012年以來首次在英國大獎賽勝利，同時是維斯塔潘在銀石賽道上的第2個冠軍（維斯塔潘之前曾在銀石賽道上獲勝，即 2020 年的 70 週年紀念大獎賽）。「維斯塔潘展現出車手的優異技巧，阻擋對手Lando Norris和Lewis Hamilton的壓力，贏得了冠軍，為車隊保持11連勝的佳績，」

憑藉最快圈速獲得的額外積分，維斯塔潘在2023年賽季車手積分目前255分，領先第二名也是同隊隊友培瑞茲99分；而Red Bull 車隊在車隊積分榜共411分，領先優勢擴大到208分。下一場賽事將是在台灣時間23日晚上9點的匈牙利大獎賽。