暑期到來，不少青少年常利用假期從事多元活動，台中市政府警察局霧峰分局為避免青少年被害或從事犯罪活動，規畫系列暑期青春專案，首場活動「巧智拼球」9日在霧峰警分局禮堂舉辦，邀請青少年及家長一同腦力激盪，共度假期時光，遠離毒品及犯罪。

霧峰警分局特地邀王昱凱等3位專業老師於現場帶領家長和孩子進行「巧智拼球」活動。巧智拼球屬於老少咸宜的益智教具，它有6個面，每面有8個數字搭配不同顏色，難度及複雜度高於魔術方塊，不僅可提升青少年的邏輯思維和專注力，也可以幫助銀髮族預防失智，適合老少共玩共學。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，讓「孩子開心、家長安心」的暑假是政府的重要工作，本次青春專案規畫「發揮創意巧智球」活動就是為了營造友善青少年成長環境，鼓勵青少年積極參與暑期各項正當休閒、體能及學習新知活動。

他說，本次「巧智球」活動也落實108課綱「探究與實作」素養，培養學生動手做、解決問題的能力，發展巧智拼球不僅幫助學童增進學業能力，也避免過度使用3C產品，讓青少年朋友在安全的環境下，「快樂成長、歡心學習」，維護其身心健全發展。

活動現場除發送宣導文宣品外，也運用仿真毒品、165防詐打地鼠、宣導彈珠檯、立體拼圖及有獎徵答等方式，與現場青少年及家長互動，介紹新興毒品的危害及存在的態樣，也宣導青少年遭利用進而從事詐欺車手等案例，讓民眾有所警覺，避免遭受毒害或淪為詐欺車手。

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