女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，擁有一大票粉絲；她近日在節目上透露自己有「貓咪紋」，一旁的Angelababy表情反成網友討論焦點。

23歲的歐陽娜娜近日錄製節目《是好朋友的周末》，她與金靖、Angelababy乘車時提到皮膚狀況有些不好，長了痘痘，Angelababy安慰：「不會看出來，妳皮膚已經很好了」，下一秒歐陽娜娜就說自己有貓咪紋和木偶紋，新詞彙讓Angelababy一愣接著問歐陽娜娜什麼是貓咪紋，歐陽娜娜在臉上比劃後，Angelababy仍堅持「一點都看不出來，妳皮膚已經很好很好了」，隨後歐陽娜娜提到曾和父親歐陽龍說起貓咪紋的事，但有網友注意到一旁的Angelababy表情似乎有些尷尬。

影片曝光後，網友表達看法：「baby的微笑唇都笑不出來了」、「真焦慮打一針的得了，真當沒人打過啊」、「她煩惱的應該是側臉吧」、「直接說自己醜還真實點」、「給我鼻姐整的都表情管理失控了」、「她倆真的，我笑死」，不過也有人為歐陽娜娜緩頰：「可以別過度解讀嗎？好朋友之間的談話而已」、「要面對無數鏡頭的人焦慮一下蠻正常……」、「不就是綜藝裡一個聊天話題嗎，女生聊聊這些很正常啊，難道藝人在鏡頭前連這些都不能說嗎，而且別人一個表情就不需要過分解讀了吧」。