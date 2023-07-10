航空客運業績爆衝，長榮航（2618）6月合併營收、第二季合併營收雙雙刷新歷史新高紀錄。
長榮航公布6月合併營收達176.36億元，不但刷新歷史新高，更繳出年增59.38％，月增11.89％的好成績，其中客運營收達126.99億元，逼近127億元，也創下客運業績的歷史新高，月增16.94％，年增985.38％，成長逾9.85倍。
隨著票價上漲及載客率逼近滿載，長榮航第二季合併營收達486.09億元，年增45.84％，季增9.42％，單季合併營收創下歷史新高。
疫後全球掀起出國旅遊風潮，商務客回溫及東南亞中轉到北美旅客大增，長榮航累計上半年合併營收達930.35億元，年增46.69％。
長榮航空總經理孫嘉明在日前曾表示，進入暑假旅遊旺季，第三季客運收入將優於第二季並創下歷史新高，高票價趨勢將延續至2024年第一季以及油價走低的優勢下，今年獲利有望創下歷史新高。
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