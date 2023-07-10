所謂拆款利率，指金融機構間互相借貸的利率，我國拆款市場分為12個天期，最短為天期為隔夜（次營業日即清償），則稱為「隔夜拆款利率」 。

觀察國內金融業隔夜拆款利率，在去年啟動升息循環前，國內資金長期過剩浮濫，金融業隔拆利率也一路下滑，從2015年時約0.4％，平均每1至2年下滑0.1個百分點，2020年全球疫情爆發後，我國央行跟進降息1碼，金融業隔拆利率在當年4月一度下滑至0.079％的史上新低水準，且後續連22個月低於0.1％，長達約兩年時間在0.08％至0.09％之間。

去年全球通膨壓力劇增，美國聯準會（Fed）去年3月啟動升息，至今已升息20碼，而我國央行去年以來共升息3碼，銀行間資金調度的隔拆利率也逐步反應，隨升息碼數疊加，隔拆利率逐季上升。

根據央行統計，去年底央行再度升息半碼後，金融業隔加權平均拆利率在去年12月正式飆破0.5％，今年3月23日再次升息，4月一舉突破0.6％至0.681％，後續逐月持續上升，6月加權平均利率再提升至0.686％，續創近14年半新高。

銀行資金調度主管指出，國內隔拆利率一路走高，6月因上半年底茲資金需求大增，加上企業繳稅資金調度，6月1日隔拆利率一度衝上0.7％，為3月31日以來再次站上0.7％，進入7月後則在0.681％上下波動，預計升息反映告段落，7月加權平均利率應不會再上揚。

銀行主管認為，美國7月預料將再次升息，且年底前將維持高利率、不會啟動降息，若以市場預期來看，且降息時間點有延後跡象，若美國不降息，我國央行也將維持當前利率，隔拆利率維持在0.6％以上將成為常態。