彰化銀行上半年稅後純益70.1億元 19:272023/07/10 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化銀行公布，今年6月份合併稅前盈餘14.48億元，累計上半年合併稅前盈餘86億元，累計上半年合併稅前每股盈餘（EPS）0.79元，累計上半年合併稅後純益70.1億元，累計上半年合併稅後每股純益（EPS）0.65元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金上半年稅後純益衝105億元 每股賺0.77元 開發金控上半年稅後純益101.01億 每股盈餘0.6元 《汽車股》東陽上半年營收111.49億元 5年來同期高 #上半年 #彰化銀行 #合併稅前盈餘 #EPS #稅後純益 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸鐵路上半年成績單出爐 17.7億人次出行 16:282023/07/09 兩岸 晶華6月與上半年累計營收 雙創同期新高 19:272023/07/10 財經 疫後回溫 陸上半年演出市場供需兩旺年增逾10倍 11:062023/07/10 兩岸 和潤6月、第二季、上半年營收 皆創歷史新高 20:422023/07/07 財經 國票金前六月稅後純益11.24億 EPS達0.33元 20:432023/07/07 財經 兆豐金控6月續強！上半年賺187.67億元 年增135.9％ 20:382023/07/07 財經 彰化銀行攜手台電共推ESG 首家數位供應鏈上線 11:432023/07/10 財經 美時上半年營收年增近五成 前七月有機會破百億大關 18:482023/07/10 財經 《類股》沛波、精剛H1營收 雙締新猷 17:192023/07/10 財經 《金融》政府強推Make in India 印度景氣熱絡 13:082023/07/10 財經 台灣大6月EPS 0.39元 上半年累計達2.04元 19:272023/07/10 財經 最高時速達96公里！台大賽車隊推出最新電動賽車Epsilon 4 22:522023/07/08 生活 立康生醫上半年營收年增9.26％ 續創同期新高 21:322023/07/07 財經 《金融股》H1獲利破百億 開發金逆向觸今年低點 08:182023/07/10 財經 合庫金控今年6月稅後純益21.63億元 年增11.27％ 20:292023/07/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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