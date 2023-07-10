華南金上半年稅後純益衝105億元 每股賺0.77元
開發金控上半年稅後純益101.01億 每股盈餘0.6元
《汽車股》東陽上半年營收111.49億元 5年來同期高
#上半年 #彰化銀行 #合併稅前盈餘 #EPS #稅後純益