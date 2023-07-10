新光三越父親節首度歸納「5大男人興趣指南」，並逐年提高男性商品占比。（石智中攝）

看好近年男性消費力崛起，新光三越以時尚、運動、旅遊、頑童、耍廢等方向，推出興趣指南選禮。（石智中攝）

新光三越法雅客PlayStation 5光碟版主機戰神：諸神黃昏同捆組，推薦價1萬9380元、特價1萬7780元 （92折，特價至7月31日）。（新光三越提供）

新光三越DIOR SAUVAGE曠野之心淡香水60ml，推薦價3150元。（新光三越提供）

新光三越推出集天然、環保的MATA軟木瑜珈7大瑜珈單品集點送。（新光三越提供）

新光三越CASIO G－SHOCK全金屬系列太陽能藍牙奢華金表，推薦價1萬7000元。（新光三越提供）

新光三越JO MALONE沐浴與身體系列，新品推薦價1150元起。（新光三越提供）

夏季專屬百貨刷卡購物最強檔，眾所期待的新光三越「％％％夏天卡利HIGH」，將於7月13日至8月17日登場，號召超過6000家品牌，攜手11大指定銀行，搭配行動支付skm pay與會員點數skm points，同卡消費累計滿1萬元以上獨享4％、5％、6％ skm points回饋，使用skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費單筆達3000元以上再加碼1%、最高享7% skm points回饋；活動首7日（7月13日至7月19日）更再加碼會員消費同步累點。新光三越表示，今年夏天卡利HIGH檔期業績預計93億元，可較去年成長8％。

新光三越看好今年上半年男性商品業績大幅成長3成，更逐年提高男性商品占比，身為「最懂男人的百貨公司」，父親節首度歸納「5大男人興趣指南」，建議可從興趣買禮物，從時尚、運動、旅遊、頑童、耍廢等選購方向。針對關注時尚的男人，推薦男香、金表、肩背包等夯品；若喜愛跑步或高爾夫運動，推薦專業的運動穿搭或球具；送給愛旅行的男人有色墨鏡、行李箱、3C等出遊配備；頑童商機大爆發，不論是潮玩跨界新品牌KBTOY，或是一機難求的PS5，都是最佳選擇；若只想當沙發馬鈴薯宅家耍廢，沉浸式娛樂體驗的大電視也很適合。

另也可用skm points超HIGH過暑假，扣100點起，把運動時尚單品、美食、玩樂等帶回家。運動新時尚集點送攜手歐盟認證、台灣製造的MATA軟木瑜珈，和健康科技品牌OSIM，推出MATA軟木瑜珈磚、瑜珈墊、OSIM迷你刮痧按摩棒、勁速筋膜槍Mini等市價4折起扣點數限量兌換，7月13日起，扣skm points 50點再抽價值19萬8000元的「OSIM減壓養身椅」。

扣skm points 100點起，也能以超低折扣兌換日清兵衛豆皮烏龍麵碗、大師兄銷魂麵鋪蒜香拌麵、skmpark鈴鹿賽道樂園全日暢遊券等；即日起至7月31日加入新光三越LINE好友並首次申辦會員，入手skm points 100點、7月13日起首次加入會員，有機會獲限量「果陀劇場經典冒險喜劇－冒牌天使門票」。