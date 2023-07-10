走過疫情後，台灣免稅通路之一昇恆昌於松山機場取得延約資格，不僅跳過公開招標，同時減收權利金，對此國民黨台北市議員徐巧芯公開質疑，為何有圖利特定對象之情事？

對此情事，國際機場產業發展協會發言人詹成吉跳出來回應，他提到此項延約權利是基於過去三年疫情封鎖的補償機制，當時全球都因疫情封鎖人流銳減至零，而免稅商店也因免稅品無法銷售而承受莫大壓力，不少廠商萌生出走念頭，而此一延約互惠原則就是因此而生。

政府對疫情期間仍持續提供服務，且經會計師事務所提報仍有實際虧損的招標廠商，提供延約做為補償機制；詹成吉特別提韓國仁川機場做為例子，因為廠商無法扛下疫情間的虧損而提早退場，但等到疫情結束人龍回流時，機場內又得再度重新招標、投標、裝潢，公文一來一往加上裝潢的時間曠日費時，造成旅客入境機場連星巴克都沒得喝。機場內提供服務本是美意之一，如果因為硬體服務不到位而減損機場服務實力，並非政府原意。

他同時也提到，要符合政府延約需有兩大前提，一是在疫情期間仍持續提供服務；二是因疫情封鎖真正造成實際營業虧損，且經會計師事務所提供財報以茲証明，才具有優先延約資格。

另外新東陽、台灣菸酒、義美食品、易飛網、台灣人壽、新光人壽等業者都在這波延約資格之列。