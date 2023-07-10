對於新北市長侯友宜向韓國瑜道歉等爭議，近日引發關注，而如果韓粉歸隊是否可以弭平「換侯」傳聞？前高市府新聞局長王淺秋直言，這不是任何單一個人可以去決定的事情，球在侯友宜身上，他勢必會努力。

王淺秋今（10）日接受媒體訪問，對於整合韓郭是否就可以弭平全代會之前的危機？她認為，提案像是說「517真相調查委員會」，希望把徵召過程的真相，沒有公布的部分、黑箱作業的部分，給弄清楚。而如果韓粉歸隊是否可以弭平「換侯」傳聞？王淺秋直言，這不是任何單一個人可以去決定的事情，球在侯友宜身上，他勢必會努力。

王淺秋指出，第二個部分才是，是不是在於徵召的候選人部分，本身是不是能夠贏？這必須要看看整合的可能性存不存在？黨中央是不是採開放的態度？還是繼續黨紀處分？只要有不同聲音就處分？只會讓反彈聲音更大，讓選情更不利。

國民黨是否處於分裂狀態？王淺秋反問，「你覺得團結嗎？這答案大家都知道，都在心裡」。