2014年犯下夜店殺警案的易寶宏，遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，獲准轉外役監，引發社會譁然。國民黨立委賴士葆今(10日)發文直批，民進黨2020為護送綠營大樁腳而開巧門，3個月不到就迅速完成立法，如今要再從嚴修法卻比登天還難？外役監條例再修訂民進黨不想過，審查過程都被操弄技術性流會。外役監遴選被外界評為黑箱作業，如扁家女婿和親家，政商名流大咖都可以到外役監，為何這麼巧合？

賴士葆表示，外役監條例是民進黨為權貴政商名流開一道巧門，2020年為了護送綠營大樁腳李清福去外役監，國會表決部隊迅速完成外役監修法。所以只花3個月不到就迅速完成立法，後來果真很多權貴都受到這個條例的庇蔭，幸運地進入外役監，違反公平正義的準則，為各界所詬病。

「如今要再從嚴修法，卻比登天還難？」賴士葆質疑，大家都知道立法院民進黨想過的法案就會過，不想過的法案就不會過，外役監條例再修訂就是民進黨不想過的法案，所以審查過程都被操弄技術性的流會，這個案例的場景僅是民進黨把持操弄司法如探囊取物的一個縮影。

賴士葆指出，這次殺警案的兇嫌進外役監，讓基層員警怒嗆學長白死了，引發排山倒海的民怨，民進黨知道闖禍了，所以表示要積極與在野黨溝通盡速完成修法。賴清德說重話認為重罪犯應實實在在地服完徒刑，不能走旁門走道，法務部迅速回應重刑犯排除在外役監的遴選範圍。

「請問蔡政府這樣的修法，有否回應民意痛批外役監變成權貴養生會所？」賴士葆提到，以扁家女婿和親家為例，他們都不是重刑犯，所以很快地進外役監，又很快的假釋，未來根本沒有堵住權貴依然爽用外役監，所以修法只是做半套而已。

賴士葆強調，監察院去年調查指出，外役監遴選資格審查條件鬆散，有諸多違失，調查報告還指出，外役監遴選被外界譏評為黑箱作業，獲選者都為具有特殊身分者，有失允當。法務部辯解外役監遴選都是很多專家進行審查，且採取「去識別化」，不會發生特別禮遇的問題，全民要請教蔡政府，為什麼這麼巧合，政商名流大咖通通都可以得到外役監的機會？過去如此，未來還是如此。