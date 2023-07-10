外交部南部辦事處因暑期出國潮，傳出申辦護照人潮塞爆。對此，外交部表示，已自今年2月起擴增網路預約名額及增開現場受理櫃台，並增聘7位人員及2位志工，全力解決民眾排隊久候問題。外交部再次呼籲民眾多多利用網路預約，或委由旅行社代辦，以避免現場等候的不便。

外交部發言人劉永健指出，自去年10月國境解封以來，全國民眾申辦護照需求激增，外交部南部辦事處也不例外，尤其暑假期間為出國旅遊旺季，申辦護照民眾更是絡繹不絕；外交部南部辦事處為減少民眾排隊時間，在空間有限的情況下，已自本年2月起擴增網路預約名額及增開現場受理櫃台。

此外，他說，該處也全力優化護照申辦流程，擴增設備，以及不定時派員於領務大廳提供機動式協助，便利年長者、嬰幼兒及行動不便者申辦護照，並及時解決櫃檯疑難問題，效果十分顯著。

劉永健表示，以該處近2周來的護照受理情形來看，每日護照收件量均在2400件上下，除週三延長收件至晚間8時外，其餘均能在下午5時至5時30分間結束櫃檯收件工作，過程尚稱順暢。

至有民眾反映停車位不足問題，他說，該處所在大樓為行政院南部聯合服務中心，停車位有限，故無法開放民眾使用。該處已向行政院南服中心反映停車問題，希望能在大樓周遭增設停車位提供民眾使用。鑒於目前護照申請量大增，外交部再次呼籲民眾多多利用網路預約，或委由旅行社代辦，以避免現場等候的不便。