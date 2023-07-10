俄羅斯總參謀長，同時也是俄羅斯特殊軍事行動最高軍事指揮官格拉西莫夫(Valery Gerasimov)，在星期一首次公開主持軍事會議，這意味著瓦格納集團首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)上個月的「一日兵變」完全失敗，另一方面也是普丁軍政集團的重新穩固。

莫斯科時報報導，俄羅斯國防部發表的新聞畫面顯示，格拉西莫夫主持這個星期的軍事會議，聽取戰況報告，並指示俄羅斯軍隊如何進行特殊軍事行動。他說：「我要求航空航天部隊、軍事情報局格魯烏（GRU）相互配合工作，查明敵方飛彈等重要武器的儲存和發射地點，以便發動先發制人的攻擊。」

Il generale Gerasimov riappare in video per la prima volta dopo la ribellione del gruppo Wagner

瓦格納集團首領普里格津從去年下半期，就開始批評俄羅斯軍方指揮高層，他特別點名國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)、總參謀長格拉西莫夫的表現特別差勁，包括支援的俄軍士氣低落，既定作戰計畫總是失敗，更批評這兩人將瓦格納視為「外人」，總是不提供足夠的補給。

6月24日，普里格津發動一日兵變，主要訴求也是紹伊古、格拉西莫夫下台。在普里格津同意白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)的調停，他前往白俄羅斯流亡之後，紹伊古仍然繼續擔任國防部長，顯示普丁無視了普里格津的要求。

現在格拉西莫夫也繼續擔任總參謀長與俄羅斯駐烏克蘭最高指揮官，這意味著普里格津的兵變訴求，一個都沒有達成。

相對的，普里格津給了高評價的俄羅斯空天軍司令蘇羅維金(Sergey Surovikin)，至今還沒有沒有在公開場合露面。媒體報導推測，蘇羅維金遭到懷疑，認定知道瓦格納的兵變計劃，因此現在可能已被逮捕或審訊。

目前俄羅斯空天軍的高層會議，是由副司令阿夫扎洛夫(Viktor Afzalov)以視訊會議的方式，向格拉西莫夫匯報俄羅斯空天軍的情況。

還有一事頗堪玩味，這則俄羅斯新聞畫面，除了阿夫扎洛夫之外的其他與會者，面容都被模糊處理。