在訪談中，林修銘分享台灣資本市場下半年的展望。證交所為強化國際競爭力，提升對投資人服務，展開一系列國際開拓行動，包含新增上市掛牌類別、新編指數、建立ESG InfoHub、投資資訊中心等。

林修銘指出，隨著全球經濟前景趨於穩定，市場重新將焦點轉向台灣優秀的上市公司。另一方面，預期美國升息步調的放緩，觀察到國際資金已開始回流至亞太地區。展望今年下半年，台灣經濟環境的穩健成長與出色的投資報酬率，將使得國際投資人將再次把目光投向台灣，帶來資金的流入並推升資本市場。

近期，外資對台股的信心與興趣持續增長，持有的總市值已超過22兆元（約7,040億美元），相較去年10月的15兆元（約4,800億美元）成長47％。外資持股也占上市總市值約41％。證交所對於外資的投資趨勢相當重視，並致力於提供創新的措施與對外資的服務。

接下來，證交所計劃於9月前進美國紐約、波士頓等地，向國際機構投資人介紹台灣資本市場的優勢。此外，證交所並規劃在未來前進歐洲與投資人進行交流，期望透過這一系列的全球拜會與行銷宣傳，讓全球機構投資人更加了解台灣資本市場的優勢與韌性。